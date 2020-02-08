Экс-министра транспорта Карелии заподозрили во взятке и арестовали

Бывший министр дорожного хозяйства, транспорта и связи Карелии Алексей Кайдалов попал под стражу на два месяца. Экс-чиновника заподозрили во взяточничестве.

«Избрать обвиняемому Кайдалову Алексею Анатольевичу меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть до 5 апреля 2020 года», — цитирует ТАСС судью Романа Парамонова.

Заседание по делу бывшего министра проходило 8 февраля в Петрозаводском суде. Защита просила суд о домашнем аресте по состоянию здоровья, но суд отклонил ходатайство. Слушание проходило в закрытом режиме.

Ранее по этому же делу арестовали директора по строительству аэропорта Петрозаводск Игоря Волчека. Следователи считают, что он был в сговоре с экс-министром и получил в качестве взятки как минимум 800 тысяч рублей. За эту сумму сообщники обещали содействие в подписании договора подряда на строительство объекта на территории аэропорта.

Алексей Кайдалов был освобожден от своей должности 6 февраля по указу главы Карелии Артура Парфенчикова. Исполняющим обязанности министра назначили Дмитрия Кондрашина, который был первым заместителем министра по транспорту республики.