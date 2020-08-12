Экс-министра спорта задержали в Назрани

В Назрани, после обысков, задержали бывшего министра по физической культуре и спорту Ингушетии Дауда Алхазурова. Также под арест попал его сын. Об этом «360» сообщил источник.

По словам источника, пока экс-министра отправили в изолятор временного содержания на двое суток до выяснения обстоятельств. По предварительным данным, его задержание может быть связано с делом о строительстве спорткомплекса в Назрановском районе. Ведомство перечислило средства на счет одной организации, которая не выполнила свои обязательства.

По данным ТАСС, обыск провели также у брата бывшего чиновника. Кроме того, они оба отправлены во Владикавказ для допроса. Источник издания не исключил, что Алхазурова задержат.

Дауд Алхазуров назначили на должность министра спорта Ингушетии в апреле 2017 года. В 2012 по 2013 он работал помощников министра, а в 2013 стал его заместителем.