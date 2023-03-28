Власть 28 марта 2023, 22:16 Экс-министр здравоохранения Тывы возглавил Минздрав Херсонской области Экс-министр здравоохранения Тывы Сат назначен врио главы Минздрава Херсонской области "ВКонтакте"

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Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в своем Telegram-канале о назначении врио главы Минздрава региона. Им стал экс-министр Республики Тыва Арташ Сат.

«С лета 2022 года он занимал должность моего советника по вопросам здравоохранения и проявил себя как знающий и ответственный сотрудник», — написал Сальдо.

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Он выразил уверенность, что опыт и компетенции нового министра позволят ему достойно справиться с новыми обязанностями и задачами. Сальдо пожелал Сату успехов на новом посту.

Арташ Сат возглавил Минздрав Республики Тыва в декабре 2019 года, накануне пандемии. Его нынешнее назначение согласовано с Минздравом России. Сат работал главным врачом Эрзинской центральной районной больницы, был заместителем министра труда и социальной политики Тувы, председателем администраций двух районов республики.

Ранее сообщалось, что российские власти одобрили законопроект о создании свободной экономической зоны на территориях ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Документ поручили внести на рассмотрение в Госдуму.