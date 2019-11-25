Экс-министр Михаил Мень возглавит РЭО

Курирующий мусорную реформу Гордеев заявил, что сейчас идет процесс оформления Меня на новую должность. По словам вице-премьера, это назначение «укрепит» руководство оператора. Дело в том, что создание новой системы обращения с мусором в России требует от РЭО более качественной и публичной работы с людьми, а также с властями на местах.

Буцаева досрочно сняли с должности главы РЭО Подробнее

Ранее стало известно, что глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение о снятии с должности руководителя «Российского экологического оператора» Дениса Буцаева. РЭО курирует деятельность региональных мусорных операторов, которые согласно реформе обращения с ТКО должны заниматься вывозом, обработкой и утилизацией отходов.

Ранее Мень руководил Минстроем на протяжении почти пяти лет, а также занимал пост губернатора Ивановской области. В 2018 году Мень стал аудитором Счетной палаты РФ.