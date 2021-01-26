Экс-мэр Екатеринбурга Высокинский стал первым вице-губернатором Свердловской области

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области одобрили назначение бывшего мэра Екатеринбурга Александра Высокинского на пост первого заместителя губернатора региона. С конца декабря он находился в статусе и. о. первого вице-губернатора.

Голосование по этому вопросу состоялось 26 января на внеочередном заседании. За назначение Высокинского проголосовали 38 из 41 присутствующих, против оказались трое, сообщил «Интерфакс».

Сам назначенный первый замгубернатора заявил, что главной целью властей региона станет улучшение качества жизни людей. Он подчеркнул важность работы области с бизнесом, в том числе малым.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 21 декабря предложил мэру Екатеринбурга Высокинскому стать его первым заместителем. Городская дума на следующий день поддержала отставку градоначальника. С 23 декабря Высокинский являлся и. о. первого замгубернатора. Ранее эту должность занимал Алексей Орлов. Он ушел в администрацию города и сейчас исполняет обязанности мэра Екатеринбурга.