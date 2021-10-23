Экс-главу налоговой инспекции по ЮАО Москвы приговорили к 8 годам тюрьмы

Мещанский суд Москвы приговорил бывшую начальницу инспекции Федеральной налоговой службы по Южному административному округу столицы Марию Андреянову к восьми годам тюрьмы. Ее признали виновной в получении вятки в размере 150 тысяч евро (10 800 210 рублей). Женщину отпустили из зала суда до достижения ее ребенком возраста 14 лет.

Андреяновой запретили занимать в госорганах должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

«Реальное отбытие наказания Андреяновой в виде лишения свободы отсрочено до достижения ее ребенком возраста 14 лет. Ее мера пресечения в виде домашнего ареста отменена, осужденная освобождена из-под стражи в зале суда», — добавили в суде.

Сообщницу Андреяновой Ольгу Скопцову признали виновной по статье о посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. Ее приговорили к лишению свободы сроком на четыре года с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Следствие установило, что Андреянова через свою подругу Скопцову получила взятку за неперевод налоговой задолженности с ООО «Фудекс» на ООО «Лайн». Бывшая чиновница свою вину не признала.

На днях Центральный районный суд Хабаровска за получение взятки приговорил к 10 годам колонии бывшего директора департамента Минпромторга Владимира Потапкина.