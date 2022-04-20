Экс-главком ВДВ России Шаманов назвал ключевое отличие спецоперации от войны

Сохранение жизней мирного населения — ключевое отличие специальной операции российских войск на Украине от войны. Об этом в интервью «Аргументам и фактам» заявил экс-главком ВДВ России, глава «Ассоциации Героев» генерал-полковник Владимир Шаманов.

«Главное — сберечь людей. Этим специальная военная операция и отличается от войны. Война подразумевает другое отношение, война — это война», — отметил генерал, отвечая на вопрос корреспондента.

Шаманов подчеркнул, что российские войска достигли целей первого этапа спецоперации на Украине: подавили ПВО, нанесли существенный урон военной инфраструктуре и лишили страну централизованного государственного и военного управления. На втором этапе нужно взять под контроль административные центры.

Россия в очередной раз предложила боевикам и наемникам, окруженным в «Азовстали», сложить оружие и сдаться. Им гарантировали сохранение жизни и оказание медпомощи. Режим тишины и гуманитарный коридор с территории завода организуют 20 апреля в 14:00 по московскому времени.