Власть 13 декабря 2022, 14:38 Экс-глава Ростуризма вошла в состав Экспертного совета при правительстве Экс-глава Ростуризма Догузова стала членом Экспертного совета при правительстве России РИА «Новости»

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Бывшая глава Ростуризма Зарина Догузова стала советником при ректорате Московского государственного института международных отношений, а также вошла в состав Экспертного совета при правительстве. Распоряжение о расширении совета подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщили на сайте кабмина.

Помимо Догузовой, в состав организации включили главу «Лаборатории Касперского» Евгения Касперского, ректора Всероссийской академии внешней торговли Сергея Синельникова-Мурылева и замруководителя Аналитического центра при правительстве Анастасию Пермякову.

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В пресс-службе правительства России напомнили, что Экспертный совет — это консультативный орган, обеспечивающий взаимодействие властей с экспертным сообществом. В него входят руководители ведущих научных организаций, бизнес-ассоциаций и общественников. Специалисты готовят предложения по реализации нацпроектов, госпрограмм и других инициатив.

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Президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма в конце октября. По информации СМИ, глава агентства Догузова отказалась курировать туризм в Минэкономразвития. Позже она согласилась войти в Экспертный совет.