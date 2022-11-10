Власть 10 ноября 2022, 00:37 Экс-глава Роспотребнадзора Краснодарского края Клиндухов умер 8 ноября

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Бывший руководитель Роспотребнадзора Краснодарского края Валерий Клиндухов скончался 8 ноября. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на сайт ведомства.

«Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю выражает глубочайшие соболезнования родным и близким В. П. Клиндухова», — говорится в сообщении.

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Причиной смерти чиновника стала продолжительная болезнь. Должность главы Роспотребнадзора он занимал с 2005 года.

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