Экс-глава МИД Италии вспомнил о посиделках на даче Путина

Экс-глава МИД Италии Франко Фраттини рассказал, что дважды встречался с президентом Владимиром Путиным на даче в Московской области. По его словам, у него осталось много хороших впечатлений от этих встреч.

Фраттини в интервью РИА «Новости» по случаю 20-летия Путина во главе России, рассказал, что первая их встреча на даче произошла в ноябре 2002 года, вскоре после назначения его министром иностранных дел Италии.

«Зная, что я очень люблю животных, Путин привел с собой свою чудесную, очень симпатичную собаку — черного лабрадора Конни. И пока мы беседовали, она все время сидела у камина, между нами», — вспомнил Фраттини.

По словам Фраттини, тогда Путин рассказал ему о программе по защите Амурского тигра, которому грозило исчезновение. Экс-министр отметил, что в итоге этот проект был действительно реализован, и тигра спасли.

Фраттини добавил, что личность всегда остается важной и интересной, каким бы крупным ни был политик. И в случае с Путиным у него осталось много хороших впечатлений, которые говорят о президенте, как о человеке.