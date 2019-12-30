Экс-глава МИД Италии назвал отличительную особенность Путина

Экс-глава МИД Италии, бывший вице-президент Еврокомиссии Франко Фраттини назвал отличительную особенность Владимира Путина. Он отметил, что отличительной чертой президента России является завидная способность шутить и улыбаться.

«У него есть завидная способность, которой обладают многие русские, — шутить и улыбаться», — заявил политик РИА «Новости».

Фраттини отметил, что при этом во время официальных мероприятий Путин остается серьезным.

Такое заявление бывший вице-президент Еврокомиссии сделал в рамках проекта агентства, который посвящен 20-летию Владимира Путина во главе России.

Фраттини также вспомнил, что два раза встречался с президентом РФ на даче в Подмосковье. Первый раз это произошло в 2002 году, вскоре после назначения итальянца на должность министра иностранных дел своей страны.

Владимир Путин стал президентом Российской Федерации после того, как Борис Ельцин официально передал ему полномочия, отказавшись от управления страной раньше срока.