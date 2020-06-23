Экс-глава Иркутской области попросил Путина допустить его к выборам

«Действительно, Сергей Георгиевич обратился с просьбой к Владимиру Владимировичу Путину допустить его к участию в выборах губернатора Иркутской области, которые состоятся 13 сентября», — заявил собеседник агентства.

Он уточнил, что письмо чиновника направили в администрацию президента РФ. В послании речь идет о том, что в сложный период для страны на местных выборах важно не создавать лишних препятствий кандидатам и избирателям.

Досрочные выборы губернатора запланированы на 13 сентября 2020 года. К слову, Левченко сложил полномочия раньше времени — в декабре 2019 года — по собственному желанию. Из-за этого он не может выдвигать свою кандидатуру.

По информации облизбиркома, на кресло губернатора претендуют семь человек. Среди них несколько самовыдвиженцев — врио главы региона Игорь Кобзев, мэр Бодайбо и Бодайбинского района Евгений Юмашев, завотделением спортивного резерва Государственного училища олимпийского резерва Иркутска Юлия Бережнова.

Кроме того, документы подали председатель совета регионального отделения партии «Родина» Максим Евдокимов, депутат иркутской думы Григорий Вакуленко (представляет партию «Гражданская Платформа»), координатор регионального отделения ЛДПР Андрей Духовников, депутат областного Заксобрания от «Справедливой России» Лариса Егорова.