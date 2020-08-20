Экс-глава Финляндии поделился воспоминания о Путине

Халонен пояснила, что встречалась с Путиным в 2010 году вместе со своим супругом. В тот вечер президент удивил гостей тем, что спел для них песню Элвиса Пресли и сыграл на фортепиано. Также он рассказал, что учил по песням исполнителя английский язык.

Халонен понравилось выступление Путина, она высоко оценила его таланты.

Ранее американский лидер Дональд Трамп назвал российского коллегу Владимира Путина «шахматистом мирового класса» наряду с главами Китая, Турции и КНДР. При этом глава Белого дома снова заметил, что его конкуренту на президентских выборах Джо Байдену с такими лидерами не тягаться.

При этом Джо Байдена американский лидер подверг критике и намекнул, что если Байден станет президентом США, то он не сможет работать с вышеперечисленными мировыми лидерами так же хорошо, как его предшественник.