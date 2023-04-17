Власть 17 апреля 2023, 07:58 Экс-глава Думы Чукотки выписывал для себя миллионные премии, его обвинили в превышении полномочий Экс-главу Думы Чукотки Маслова обвинили в превышении полномочий из-за выписанных премий РИА «Новости»

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Бывшему председателю Думы Чукотки Александру Маслову предъявили в превышении должностных полномочий. Следствие считает, что он незаконно выписал себе премии и нанес бюджету ущерб в размере 16,3 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Чукотскому автономному округу на своем сайте.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чукотскому автономному округу завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя Думы Чукотского автономного округа, обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 2 статьей 286 УК РФ „Превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации“, — сказано в сообщении.

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Уточняется, что Маслов вину не признал. Однако следствие собрало доказательную базу и направила уголовное дело для утверждения обвинительного заключения в прокуратуру. В ближайшее время дело передут для рассмотрения в суд.

Обвиняемый, по сведениям следствия, в период с 2016 по 2021 принял незаконные решения о премировании самого себя на посту председателя Думы региона. Причем размеры поощрения значительно превысили разрешенные нормы. Маслов издал незаконные распоряжения о том, чтобы получать квартальные и годовые премии.

Таким образом он установил себе ежемесячную доплату к страховой пенсии по старости на 289 тысяч рублей больше, чем ему полагалась. Ее снизили на стадии предварительного следствия. На имущество бывшего чиновника на сумму свыше 46 миллионов рублей во время расследования наложили арест для возмещения причиненного ущерба.

Александр Маслов занимал должность председателя Думы Чукотского автономного округа с сентября 2016 года по сентябрь 2021 года. Партия «Единая Россия» в ноябре 2021-го исключила его из состава. Маслова арестовали в декабре того же года.