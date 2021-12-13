Экс-генерал объяснил, какие действия предпримет РФ в случае нагнетания обстановки со стороны НАТО

Бывший генерал ФСБ Александр Михайлов рассказал изданию Lenta.ru, что Россия будет готова приблизить свои войска к границам НАТО, если военный блок продолжит свою агрессивную риторику и будет угрожать безопасности РФ.

«Наш ответ будет логичным — это сосредоточение российских войск в наиболее уязвимых зонах, оснащение всеми современными видами техники, которые не позволят расслабиться нашим потенциальным соперникам», — подчеркнул Михайлов.

Он обозначил, что в подобной ситуации даже Соединенные Штаты могут неуютно себя почувствовать. По его словам, любой агрессор должен понимать, что ответ РФ на его действия будет стремительным.