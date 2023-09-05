Власть 05 сентября 2023, 11:15 Экс-директора «Москвича» Пронина назначили замглавы столичного дептранса Собянин назначил экс-директора «Москвича» Пронина замглавы столичного дептранса РИА «Новости»

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Мэр Москвы Сергей Собянин назначил Дмитрия Пронина замруководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы. Решение было официально опубликовано на сайте мэрии.

С Прониным заключили служебный контракт на пять лет.

Принять Пронина Дмитрия Валентиновича на государственную гражданскую службу города Москвы и назначить на должность заместителя руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы. Документ № 531-РМ от 04.09.2023 «О Пронине Д. В.»

До этого назначения Пронин с мая 2022 по июнь 2023 года занимал должность директора завода «Москвич», а также в течение десяти лет работал в транспортном комплексе столицы на руководящих должностях.

Ранее сообщалось о том, что завод «Москвич» назначил гендиректором бывшего топ-менеджера КамАЗа Мозера.