05 сентября 2023, 11:15
Экс-директора «Москвича» Пронина назначили замглавы столичного дептранса
Собянин назначил экс-директора «Москвича» Пронина замглавы столичного дептранса
Мэр Москвы Сергей Собянин назначил Дмитрия Пронина замруководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы. Решение было официально опубликовано на сайте мэрии.
С Прониным заключили служебный контракт на пять лет.
Принять Пронина Дмитрия Валентиновича на государственную гражданскую службу города Москвы и назначить на должность заместителя руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
Документ № 531-РМ от 04.09.2023 «О Пронине Д. В.»
До этого назначения Пронин с мая 2022 по июнь 2023 года занимал должность директора завода «Москвич», а также в течение десяти лет работал в транспортном комплексе столицы на руководящих должностях.
Ранее сообщалось о том, что завод «Москвич» назначил гендиректором бывшего топ-менеджера КамАЗа Мозера.
Сергей Собянин
Москва 2023
Дептранс Москвы
Реклама
Реклама