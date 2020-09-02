Экс-депутат Верховной рады объяснил, почему Зеленский зря дает советы Лукашенко
Бывший депутат Верховной рады Олег Царев в интервью для сайта «Украина.ру» объяснил, почему президент Украины Владимир Зеленский зря дает советы лидеру Белоруссии Александру Лукашенко.
Накануне глава Украины заявил, что белорусский президент должен провести перевыборы на руководящую должность государства для улучшения ситуации в стране. По словам Царева, он «загоняет себя в тупик», так как часть украинского народа так же недовольна действующей властью.
Как считает специалист, Зеленский сам должен действовать по сценарию совета, который был направлен в адрес Лукашенко, информирует сайт «Утро.ру».
«Ему будет очень сложно объяснять, почему он отказывается от перевыборов, когда его будут об этом спрашивать», — уточнил экс-парламентарий.
Он подчеркнул, что настоящий уровень доверия к президенту Украины крайне низкий. Зеленский заявляет о 20%, когда на самом деле речь идет о 15%.