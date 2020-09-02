Экс-депутат Верховной рады объяснил, почему Зеленский зря дает советы Лукашенко

Накануне глава Украины заявил, что белорусский президент должен провести перевыборы на руководящую должность государства для улучшения ситуации в стране. По словам Царева, он «загоняет себя в тупик», так как часть украинского народа так же недовольна действующей властью.

Как считает специалист, Зеленский сам должен действовать по сценарию совета, который был направлен в адрес Лукашенко, информирует сайт «Утро.ру».

«Ему будет очень сложно объяснять, почему он отказывается от перевыборов, когда его будут об этом спрашивать», — уточнил экс-парламентарий.

Он подчеркнул, что настоящий уровень доверия к президенту Украины крайне низкий. Зеленский заявляет о 20%, когда на самом деле речь идет о 15%.