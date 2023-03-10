10 марта 2023, 21:46
WWF и блогерша Nixelpixel попали в список иноагентов
Минюст включил в список иноагентов экс-депутата Гудкова, экономиста Гуриева и WWF
Министерство юстиции расширило список иностранных агентов. В реестр попали хоккеист Даниил Губарев, экс-руководитель «Яндекс.Новостей» Лев Гершензон, бывший депутат Геннадий Гудков и блогер Вероника Водвуд, известная под псевдонимом nixelpixel. Об этом сообщили на сайте ведомства.
Также иноагентами признали Всемирный фонд природы и фонд «Свободная Бурятия».
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Гуриев, под данным Минюста, создавал и распространял материалы иностранных агентов, а также высказывался против спецоперации на Украине.
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Гершензон так же попал в список за высказывания против СВО и за создание теперь заблокированного новостного агрегатора «The True Story».
Гудкову вменяют призывы к отправке ВСУ вооружения и негативные высказывания о российской армии.
Водвуд так же выступала в поддержку Украины и получала денежные средства от иностранных источников.
По сообщению ведомства, Всемирный фонд природы распространял «негативную информацию о принимаемых госорганами решениях и проводимой ими политике природы», а также получал средства из-за рубежа.
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