Власть 08 июня 2023, 15:05 Экс-депутат бундестага ФРГ Гердт: партия «Альтернатива для Германии» является единственной оппозицией в стране

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Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) набирает популярность, вызывая озабоченность со стороны Олафа Шольца и правящей коалиции «Светофор». Об этом «Политике сегодня» рассказал экс-депутат бундестага ФРГ, член АдГ Вальдемар Гердт.

Он заявил, что на сегодняшний день в Германии оппозиция представлена только одной партией. И это именно коалиция АдГ. И по этой причине власти задумались о том, чтобы запретить ее. Но подобные попытки лишь отбрасывают государство к прошлое.

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«Когда эти методы все-таки не сработали, и популярность партии продолжает расти вследствие очень странных мер и решений, которые принимает правительство, вступает в силу последний — запрет, иными словами, вывод этой партии за пределы правового поля. Я не думаю, что у них это получится, но если получится, то мы опять окажемся в 1933 году, и история может повториться», — подчеркнул Вальдемар Гердт.

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