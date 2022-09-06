В Усолье-Сибирском заложили первый камень экотехнопарка «Восток» | 360°

Власть 06 сентября 2022, 10:18 Поделиться Telegram

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Viber В Усолье-Сибирском заложили первый камень экотехнопарка «Восток»

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На территории промплощадки бывшего предприятия «Усольехимпром» сегодня, 5 сентября, заложили первый камень и памятную капсулу в честь начала строительства экотехнопарка «Восток».

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В торжественном мероприятии приняли участие губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии Госкорпорации «Росатом» Андрей Лебедев, мэр города Усолье-Сибирское Максим Торопкин, депутат Государственной думы Мария Василькова, директор по российским неатомным проектам АО «КОНЦЕРН-ТИТАН-2» Сергей Медведев.

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«Во исполнение поручений президента России Владимира Владимировича Путина мы продолжаем работу по ликвидации экологического вреда, накопленного в результате производственной деятельности „Усольехимпрома“. Мы благодарны Правительству РФ, ключевым ведомствам, Федеральному экологическому оператору-предприятию Госкорпорации „Росатом“, которое трудится на промплощадке, приводит ее в безопасное состояние. Сегодня здесь начинается строительство экотехнопарка „Восток“ по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов», — отметил Игорь Кобзев.

Производственно-технический комплекс по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов «Восток» создается в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Инфраструктура для обращения с отходами I–II классов опасности» в составе национального проекта «Экология». Всего на территории России будет построено семь таких экотехнопарков. Первые четыре создаются на базе бывших объектов по уничтожению химического оружия в Кировской, Саратовской, Курганской областях и Удмуртской Республике. Три будут построены с нуля в Иркутской, Томской и Нижегородской областях.

«Начало строительства экотехнопарка „Восток“ — безусловно знаковое событие для города, области и страны. Это практическая реализация Указа Президента Российской Федерации по достижению национальной цели создания комфортной и безопасной среды для жизни людей. Росатом уже зарекомендовал себя как технологический лидер в решении самых сложных экологических проблем страны. Уверен, что и эта задача будет решена успешно», — сказал Андрей Лебедев.

Работы по строительству экотехнопарка в Усолье-Сибирском должны быть выполнены до конца 2024 года.

Основная специализация будущего экотехнопарка — обезвреживание и переработка ртутьсодержащих отходов посредством демеркуризации. Продуктами такой переработки станут ртуть высокой чистоты, вольфрам, медь, аммоний хлористый, соли и оксиды металлов. Задача экотехнопарка не просто переработать накопленные и поступающие отходы, а обеспечить максимальное извлечение полезных компонентов для последующего вовлечения в хозяйственный оборот.

Экотехнопарк «Восток» — это не только развитие города с точки зрения промышленного потенциала, но и создание новых рабочих мест, а также реализация социальных и научно-образовательных проектов, — подчеркнул Максим Торопкин.

По информации ФГУП «ФЭО», экотехнопарк будет отвечать всем экологическим стандартам производства, особое внимание уделяется обеспечению безопасности и экологического мониторинга. На производстве будут применены лучшие технологии по очистке, использованы автоматизированные системы оценки состояния окружающей среды, создана многоуровневая система наблюдений. Схема организации производства исключает контакт отходов с окружающей средой. Технологии будут замкнуты в единый производственный цикл, что исключит захоронение отходов.

На данной территории будет создан современный промышленный кластер — Федеральный центр химии. Это совместный проект Госкорпорации «Росатом», Иркутского института химии им. А. Е. Фаворского Сибирского отделения РАН и Центра Стратегических разработок «Северо-Запад» при поддержке региональной и муниципальной власти.

елем работ на промышленной площадке усольского «Химпрома» определено предприятие Госкорпорации «Росатом» ФГУП «Федеральный экологический оператор» (ФЭО).

В 2020–2021 гг. ФЭО реализовал первоочередные мероприятия по ликвидации наиболее сложных объектов на промышленной площадке усольского «Химпрома». В их числе — перезатаривание 17 аварийных емкостей с химическими веществами, ликвидация 12 скважин рассолопромысла, установка противофильтрационной завесы и локальных очистных сооружений для ликвидации угрозы залпового выброса нефтепродуктов в бассейн реки Ангара. Все первоочередные работы завершены.

Помимо комплекса неотложных мер необходимо провести ликвидацию накопленного вреда окружающей среде на территории городского округа г. Усолье-Сибирское Иркутской области.

Проведены инженерные изыскания, в ходе которых было выявлено загрязнение территории, превышающей границы самого предприятия. Для решения этой задачи предусмотрена этапность проектирования ликвидации накопленного вреда окружающей среде.

Первый этап включает в себя промышленную площадку ООО «Усольехимпром», шламонакопитель, полигон твердых бытовых отходов, комплекс бывших очистных сооружений с иловыми картами. Второй этап включает участок «нефтяной линзы», проведение мероприятий по биоремедиации (очистка загрязненных сред) на части участков.

Первый этап проекта прошел общественные обсуждения, документы переданы на госэкспертизу. Общественные обсуждения по второму этапу проекта завершаются. Сейчас полным ходом идут демонтажные работы на площадке бывшего «Усольехимпрома». Всего в рамках заключенного госконтракта предстоит демонтировать 204 здания с общим объемом строительных конструкций более 3 млн куб. метров. До конца 2022 года будет демонтировано 125 зданий, остальные в 2023 году.

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