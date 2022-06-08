Экосовет по защите Невско-Ладожского бассейна появится в Ленобласти

Власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области создадут единый экологический совет, который будет заниматься вопросами сохранения Невско-Ладожского бассейна. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Такое решение было принято 7 июня во время заседания экологических советов.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко отметил важность этого вопроса. Также он заявил о необходимости создания системы оборота строительных отходов.