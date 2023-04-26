Власть 26 апреля 2023, 16:32 Экономист Зубец: Россия может конфисковать активы недружественных стран в нефтегазовом секторе

Читать 360tv в

В случае изъятия своих активов за рубежом Россия в качестве ответных мер может конфисковать активы западных стран в нефтегазовом секторе. Об этом сообщил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец в беседе с «Абзацем».

Указ об ответных мерах на изъятие активов подписал Владимир Путин. Эксперт предположил, они могут заключаться в аресте имущества западных компаний в нефтегазовом секторе и его передаче во временное управление.

Реклама

Зубец отметил, что процесс изъятия накик не скажется на инвестиционном климате.