26 апреля 2023, 16:32
Экономист Зубец: Россия может конфисковать активы недружественных стран в нефтегазовом секторе
В случае изъятия своих активов за рубежом Россия в качестве ответных мер может конфисковать активы западных стран в нефтегазовом секторе. Об этом сообщил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец в беседе с «Абзацем».
Указ об ответных мерах на изъятие активов подписал Владимир Путин. Эксперт предположил, они могут заключаться в аресте имущества западных компаний в нефтегазовом секторе и его передаче во временное управление.
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Зубец отметил, что процесс изъятия накик не скажется на инвестиционном климате.
Международные отношения
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