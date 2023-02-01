Власть 01 февраля 2023, 17:11 Экономист Владислав Гинько оценил идею увеличить налоговый вычет при покупке жилья на Дальнем Востоке

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В Госдуме России предложили вдвое увеличить налоговый вычет при покупке недвижимости на Дальнем Востоке, и это может быть оправданной мерой. Об этом RT рассказал экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько.

По его словам регион Дальнего Востока находится на особом контроле российского правительства. В связи с этим социально-экономическая политика направлена на поддержание равенства возможности всех субъектов. Но прежде чем увеличивать налоговые льготы, надо хорошо проработать все моменты.

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«Необходимо проработать источники финансирования, предсказать возможную динамику использования этих налоговых льгот. Нужно очень тщательно подходить к этому вопросу, прорабатывая именно экономическую составляющую. Посмотреть, какие стимулы это создаст, какие есть сильные и слабые стороны», — сказал Владислав Гинько.