Экономист рассказал о мотивации иностранных инвесторов в российских проектах

СМИ: Путину понравился проект строительства моста через Лену Подробнее

«Автомобильный мост через Лену — российско-китайский проект. Китайцы свою часть сделали, а вторая сторона застряла на полпути. Чтобы все поверили в серьезность наших намерений, проект необходимо доделать», — добавил эксперт.

По мнению Никиты Масленникова, российский лидер решил заняться проектом после того, как встретился с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином и другими представителями стран-участниц на саммите БРИКС.

«Если мы покажем всему миру, что выполнили свои обязательства и довели до конца этот проект, мы тем самым дадим мотив инвесторам приходить в российские инфраструктурные проекты и работать вместе с нами», — подчеркнул Масленников.

Ранее президент России Владимир Путин «фактически поддержал» инициативу строительства моста через реку Лену в районе Якутска.