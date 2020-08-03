Экономист рассказал, чем обернется разрыв отношений между РФ и Белоруссией

Директор Института социально-экономических исследований при правительстве РФ Алексей Зубец рассказал, чем обернется для президента Белоруссии Александра Лукашенко разрыв отношений между Москвой и Минском.

По его словам, обострение конфликта грозит республике революцией. Зубец подчеркнул, что такое развитие событий будет означать для главы Белоруссии крах. Как считает специалист, высокий уровень жизни в стране был достигнут благодаря российской поддержке.

Так, если торговые, логистические, туристические и иные связи разорвутся, благосостояние государства в разы ухудшится. Такое развитие событий не в интересах населения, поэтому большая часть граждан выступает за развитие отношений с Россией, пишет сайт «Утро.ру».

Специалист заметил, что Лукашенко предпринимает попытки укрепить свои позиции, требуя от РФ пойти на некоторые экономические уступки. В настоящий момент Москва показывает, что не собирается выполнять эти условия. Зубец пояснил, что, если у России хватит терпения устоять и «показать, что давление на нее — это бесперспективный путь», все закончится лишь недовольствами со стороны Лукашенко

В противном случае Россия серьезного ущерба не почувствует, чего нельзя сказать о последствиях для Белоруссии.