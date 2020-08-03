Экономист рассказал, чем обернется разрыв отношений между РФ и Белоруссией
По его словам, обострение конфликта грозит республике революцией. Зубец подчеркнул, что такое развитие событий будет означать для главы Белоруссии крах. Как считает специалист, высокий уровень жизни в стране был достигнут благодаря российской поддержке.
Так, если торговые, логистические, туристические и иные связи разорвутся, благосостояние государства в разы ухудшится. Такое развитие событий не в интересах населения, поэтому большая часть граждан выступает за развитие отношений с Россией, пишет сайт «Утро.ру».
Специалист заметил, что Лукашенко предпринимает попытки укрепить свои позиции, требуя от РФ пойти на некоторые экономические уступки. В настоящий момент Москва показывает, что не собирается выполнять эти условия. Зубец пояснил, что, если у России хватит терпения устоять и «показать, что давление на нее — это бесперспективный путь», все закончится лишь недовольствами со стороны Лукашенко
В противном случае Россия серьезного ущерба не почувствует, чего нельзя сказать о последствиях для Белоруссии.