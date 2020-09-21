Экономист прокомментировал мнение о «мистике» брошей Набиуллиной

По его словам, в таких аксессуарах нет ничего сверхъестественного и магического. Специалист заметил, что они демонстрируют умение политика посмеяться над собой.

«Я ни во что это не верю. Мне кажется, это своеобразное умение смеяться над самим собой и подчеркивать уже какой-то свершившийся факт», — подчеркнул эксперт.

Так, Набиуллина надела новую брошь с символом Play/Pause после заседания, на котором Банк России держал ключевую ставку без изменений, на отметке 4,25% годовых. До этого председатель ЦБ также демонстрировала знак V вместе с подковой, как знак удачи и восстановления экономики. Как считает Шабанов, политический деятель с помощью брошей показывает уверенность в своих действиях.