Экономист оценил предложенные Путиным меры соцподдержки

Кандидат экономических наук Михаил Беляев поддержал меры социальной поддержки, которые предложил Владимир Путин во время послания Федеральному собранию. Об этом сообщил RT.

Он считает, что выплаты беременным женщинам в сложной ситуации и выплаты на детей в неполных семьях имеют важное значение.

«Правильно, что эта поддержка направлена на детей, которые являются нашим будущим, которые должны расти в таких условиях, когда они могут набираться знаний, быть более здоровыми», — считает Беляев.

Он отметил, что такие выплаты должны быть ежемесячными, а не разовыми.