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    12 апреля 2022, 20:10

    Экономист обозначил самые жесткие из возможных санкций против России

    Артур Блянихов

    Обозреватель журнала «Эксперт», экономист Евгений Огородников рассказал Runews, какие санкции в отношении России могут быть самыми жесткими.

    «Самые жесткие санкции могут идти по следующему сценарию. Это внесение всего банковского сектора России в SDN-лист — полная отмена международных транзакций, запрет на экспорт и импорт вообще всего», — обратил внимание Огородников.

    Среди других тяжелых ограничений в отношении России он отметил перекрытие доступа банковского сектора к внешнему контуру. В этом случае вся торговля природным газом и нефтью приостановится.

    «Но это приведет к жесточайшему мировому кризису, который разрушит не только нашу страну, но и Китай, Европу, США и Африку», — добавил собеседник издания.