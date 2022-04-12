Экономист обозначил самые жесткие из возможных санкций против России

Обозреватель журнала «Эксперт», экономист Евгений Огородников рассказал Runews, какие санкции в отношении России могут быть самыми жесткими.

«Самые жесткие санкции могут идти по следующему сценарию. Это внесение всего банковского сектора России в SDN-лист — полная отмена международных транзакций, запрет на экспорт и импорт вообще всего», — обратил внимание Огородников.

Среди других тяжелых ограничений в отношении России он отметил перекрытие доступа банковского сектора к внешнему контуру. В этом случае вся торговля природным газом и нефтью приостановится.

«Но это приведет к жесточайшему мировому кризису, который разрушит не только нашу страну, но и Китай, Европу, США и Африку», — добавил собеседник издания.