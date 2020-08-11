Экономист объяснил, как ситуация в Белоруссии может повлиять на РФ

Экономист Алексей Скопин объяснил, как ситуация с протестами в Белоруссии может повлиять на Россию.

Отмечается, что граждане республики не признают результаты выборов президента, которые прошли 9 августа. Нынешний лидер страны Александр Лукашенко набрал 80% голосов избирателей. Люди вышли на улицы Минска и других городов, выражая протест по этому поводу. По мнению Скопина, из-за беспорядков РФ может получить не все поставки, информирует радио «Говорит Москва».

«Россия недополучит. Сейчас белорусы, если они бастуют — они будут переориентироваться из-за ситуации с выборами президента. Они свою экономику будут делать более изолированной», — пояснил эксперт.

Он отметил, что в последнее время белорусы все больше зарабатывали на логистике, обслуживании транзита между Россией и Европой. Так как транзит в условиях санкций сократился, они переквалифицировались на внутренний рынок. Теперь ключевыми станут уборка, переработка и подготовка к зиме.