Экономист: ничего страшного России от европейского потолка цен на газ не будет

Экономист Евгений Огородников обсудил с Runews намерение лидеров стран «Большой семерки» ввести потолок цен на российский газ.

«Представьте, у вас есть машина и вы хотите ее продать. На рынке она стоит миллион. А я прихожу и говорю, что вы — нехороший человек, но так как мне нужна машина, я готов купить ее за полмиллиона. Что вы мне скажете? Покрутите у виска и отправите искать другого дурачка. То же самое и с нефтью. Она ничем не отличается», — заметил специалист.

Он выразил уверенность, что российские нефтяники с удовольствием будут продавать нефть европейцам, если Запад введет потолок цен на нефть, и она превысит рыночную. Если же европейская максимальная цена будет ниже текущих рыночных, то нефть отправят в Китай, Индию, Азию, Вьетнам или прочие страны.

«Поэтому ничего страшного нашей стране от европейского потолка цен не будет. Спрос это не отрежет», — добавил Огородников.