Экономист Межевич обозначил необходимость полной экономической блокады Литвы

Президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, доктор экономических наук Николай Межевич обсудил с «Политикой Сегодня» решение литовских властей запретить провоз товаров в Калининградскую область.

Межевич заметил, что сейчас Литва получает плату от РФ за транзит российских товаров через свою территорию. По его мнению, необходимо, чтобы прибалтийская республика перестала получать деньги от России за любые формы товарно-экономических отношений.

«Нашей целью должна стать полная экономическая блокада Литовской Республики», — обозначил собеседник издания.