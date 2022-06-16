Российской экономике предстоит в короткие сроки компенсировать сокращение импорта, но в целом она чувствует себя лучше, чем можно было ожидать. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его процитировал американский телеканал CNN.

«Мы сейчас даже чувствуем себя немного лучше, чем можно было предположить. Конечно, мы осознаем наши проблемы. Мы понимаем, что в очень сжатые сроки должны компенсировать довольно значительное сокращение импорта — более чем на 40-45», — привел слова Пескова американский телеканал.

Россия планирует дать серьезный импульс развитию внутреннего производства и инфраструктуры, отметил пресс-секретарь президента. Также он высказался по поводу перераспределения импорта.

«Чтобы перестроить импорт, нам нужно перестроить направления импорта. Компенсировать западное направление, увеличив импорт с восточного направления. Все это реализуемо, потому что наш мир так велик и так богат», — пояснил Песков.