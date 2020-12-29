«Экономика и рост бедности»: Песков подвел итоги 2020 года

2020 год выдался «нервным», его последствия в полной мере еще не удалось осознать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Главными вызовами он назвал проблемы в экономике и рост бедности во всем мире.

«Это еще мы не говорим про то влияние, которое [коронавирус] окажет на беднейшие страны мира, а там голод», — сказал Песков телеканалу RTVI. Также, по его словам, все сейчас думают, последняя ли это пандемия.

Говоря о сложностях в общении с Владимиром Путиным в период пандемии, Песков сообщил, что «можно отсидеть карантин и общаться совсем близко» либо можно «общаться на расстоянии 5-6 метров». «Никаких ограничений в общении с президентом не существует», — сделал вывод пресс-секретарь.

При этом он признал, что эмоционально это сложнее, поскольку встречаться лично «чисто по-человечески комфортнее», однако «в содержательном плане никакой разницы нет».

Также Песков назвал ерундой и «литературными экзерсисами» сообщения о якобы имеющихся у президента одинаковых кабинетах в Сочи и Ново-Огарево. Пресс-секретарь отметил, что «у президента очень много кабинетов и в разных городах мира», но никто не скрывает, где находится глава государства.