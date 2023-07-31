Власть 31 июля 2023, 14:39 Экономика — база решения всех задач. Путин дал напутствия Госдуме Путин назвал экономику решением всех задач, стоящих перед государством РИА «Новости»

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Депутатам Госдумы в осеннюю сессию предстоит решить вопросы соцполитики, экономического развития, интеграции новых регионов и поддержки участников спецоперации. Основой для выполнения всех поставленных перед государством задач станет экономика, заявил на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным президент России Владимир Путин.

Он поблагодарил нижнюю палату парламента за плодотворную работу и поддержку по всем направлениям, в том числе по внешней политике. Путин призвал продолжить трудиться, в том числе в части поддержки участников спецоперации, интеграции новых регионов на основе опыта Крыма и Севастополя.

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«Но и в вопросах социального характера, экономического развития, экономика — база решения вообще всех задач, стоящих перед нашей страной», — сказал он.

Глава государства призвал общими с правительством усилиями найти приемлемые решения, которые послужат на благо развития страны.

Вячеслав Володин заявил, что последняя сессия стала самой длительной: заседания шли с января по июль. Депутаты с начала антироссийской кампании на Западе приняли 192 закона для противодействия санкциям и запустили вместе с правительством более 300 мер поддержки.

Спикер Госдумы анонсировал в новой сессии парламентские слушания по развитию бизнеса и продолжение работы в этом направлении.

Владимир Путин на первом Форуме будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир» предложил запустить нацпроект по экономике данных, сообщили «Известия».