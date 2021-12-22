Экономический ущерб от пандемии коронавируса уже сейчас превзошел крупнейшие кризисы, с которыми мир сталкивался за прошлое столетие. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин.

Такое заявление он сделал во время специальной сессии ассоциации «Национальная сеть Глобального договора». Его слова процитировали на сайте ведомства.

«Суммарный экономический урон от пандемии, по оценкам ООН, уже превзошел крупнейшие кризисы прошлого столетия. Преодолеть такие масштабные последствия можно только коллективными усилиями всего мирового сообщества и, в частности, путем укрепления механизмов государственно-частного партнерства», — сказано в сообщении.

Дипломат отметил, что ООН является оптимальной площадкой для международного диалога за счет своего универсального характера. С ее помощью страны смогут найти и обсудить наиболее эффективные пути для выхода мировой экономики на путь развития.

При этом замминистра подчеркнул, что выстраивать такое общение надо с опорой на принципы равноправия и взаимного уважения интересов друг друга. Для этого нельзя использовать «односторонние принудительные меры и торговые барьеры, в том числе для создания недобросовестной конкуренции».