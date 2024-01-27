Власть 27 января 2024, 23:28 Экономически значимым организациям разрешили не раскрывать информацию о деятельности Путин разрешил ЭЗО не раскрывать информацию о деятельности Pxhere

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Президент России Владимир Путин подписал указ о праве для экономически значимых организаций (ЭЗО) не раскрывать информацию о деятельности. Документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

Теперь ЭЗО могут не разглашать сведения, которые должны раскрываться согласно российским законам об акционерных обществах, банках и других. В случае запроса информации от федеральных органов исполнительной власти компании должны предоставить данные, уточнили в документе.

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ЭЗО представляет собой российское хозяйственное общество, которое имеет значение для обеспечения экономического суверенитета и безопасности России. Перечень таких компаний формирует правительство. Чтобы попасть в него, организация должна соответствовать ряду требований.

Ранее в России создали федеральный кадровый резерв на государственной гражданской службе для назначения управленцев и руководителей. Вести перечень будут с помощью информационной системы.