Важное 18 сентября 2023, 16:10 Экономическая ситуация в России устойчивая — Путин Президент Путин назвал экономическую ситуацию в РФ устойчивой и сбалансированной РИА «Новости»

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Текущая экономическая ситуация в России в целом устойчивая и сбалансированная. Такое заявление сделал президент страны Владимир Путин, написал ТАСС.

«Правительство завершает работу над проектом федерального бюджета на предстоящую трехлетку — 2024 год и плановый период 2025–2026 годов. Подчеркну, что текущая экономическая ситуация в целом устойчивая и сбалансированная», — сказал Путин.

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Глава государства также отметил, что ненефтегазовые доходы бюджета РФ в этом году значительно выше прошлогодних показателей. Доходы бюджета России в июле–августе восстановились примерно до уровня прошлого года и продолжают расти.

«Ситуация с исполнением бюджета в РФ стабилизируется, в августе уже был профицит», — добавил президент.

По словам главы государства, ВВП России может вырасти в ближайшее время на 2,8% несмотря на то, что стране «нарисовали минус». Президент подчеркнул, что этап восстановления российской экономики завершен — страна выдержала беспрецедентное внешнее давление.

Ранее Путин оценил ситуацию с курсом рубля. По его мнению, основные факторы, влияющие на курс отечественной валюты, можно контролировать. Он добавил, что прибыль России в два раза превысила объем золотовалютных резервов, замороженных зарубежными странами.