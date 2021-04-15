Екатеринбург получит около 10 млрд на Универсиаду-2023

Правительство России выделит 10 миллиардов рублей на строительство спортивных объектов к Универсиаде 2023 года в Екатеринбурге. Информация опубликована на сайте кабмина.

По словам премьер-министра Михаила Мишустина, финансы нужны на возведение Дворца водных видов спорта и Центра художественной гимнастики.

Всего к соревнованиям предстоит построить или отремонтировать свыше 40 спортивных объектов.

«Важно создать все необходимые условия для участников Универсиады и ее гостей», — заявил Мишустин.

До этого, когда Россия принимала международные турниры, спортсмены и болельщики оставались довольны качеством организации, отметил премьер-министр.

Президент России Владимир Путин в начале 2020-го подписал указ о проведении в 2023 году в Екатеринбурге XXXII Всемирной летней универсиады. Глава государства поручил кабмину помочь местным властям организовать соревнования на высоком уровне, написал сайт «Аргументы и факты». Студенческие игры пройдут с 8 по 19 августа, на них разыграют медали по 18 видам спорта.