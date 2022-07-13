ЕК опровергла переговоры с Россией об отмене запрета на транзит в Калининград

Между Евросоюзом и Россией сейчас нет переговоров об отмене запрета на транзит грузов в Калининградскую область, заявил РИА «Новости» официальный представитель Европейской комиссии (ЕК) Эрик Мамер. Так он прокомментировал сообщения СМИ о том, что стороны нашли решение проблемы.

«Между ЕС и Россией не было переговоров по вопросу, о котором вы говорите, вопреки сообщениям, которые вы цитируете», — рассказал Мамер агентству.

То же самое в пресс-службе ЕК сообщили ТАСС. Там добавили, что не направляли властям Литвы дополнительных разъяснений по этому вопросу.

По ситуации вокруг транзита российских грузов в Калининград нам нечего добавить. Обычно мы не комментируем сообщения в СМИ, но можем сказать, что прямые переговоры по этой теме с Россией не ведутся пресс-служба Еврокомиссии

Власти России ожидают подвижек в решении проблемы с транзитом грузов в Калининградскую область, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что пока этот вопрос окончательно не решен.