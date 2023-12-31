Власть 31 декабря 2023, 03:25 «Его уже нет». Сальдо рассказал о судьбе Каховского водохранилища после подрыва плотины Сальдо заявил, что Каховского водохранилища после подрыва плотины не существует РИА «Новости»

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Каховское водохранилище перестало существовать после подрыва плотины в июне. Об этом в эфире телеканала «Таврия» сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Трагическим событием было <…> разрушение Каховской плотины и уничтожение Каховского водохранилища. Его сейчас уже нет», — заявил глава региона.

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Плотину Каховского водохранилища разрушили ВСУ серией ударов в ночь на 6 июня. В результате водой затопило прибрежные районы вниз по течению Днепра. В потопе погибли 59 человек.

Ранее Сальдо заявил, что Каховскую плотину можно восстановить по архивным документам. Благодаря современным технологиям это займет гораздо меньше времени, чем строительство. Губернатор уверен, что возродить плотину и шлюзовое хозяйство можно гораздо быстрее, чем в советские годы.