31 декабря 2023, 03:25
«Его уже нет». Сальдо рассказал о судьбе Каховского водохранилища после подрыва плотины
Сальдо заявил, что Каховского водохранилища после подрыва плотины не существует
Каховское водохранилище перестало существовать после подрыва плотины в июне. Об этом в эфире телеканала «Таврия» сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Трагическим событием было <…> разрушение Каховской плотины и уничтожение Каховского водохранилища. Его сейчас уже нет», — заявил глава региона.
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Плотину Каховского водохранилища разрушили ВСУ серией ударов в ночь на 6 июня. В результате водой затопило прибрежные районы вниз по течению Днепра. В потопе погибли 59 человек.
Ранее Сальдо заявил, что Каховскую плотину можно восстановить по архивным документам. Благодаря современным технологиям это займет гораздо меньше времени, чем строительство. Губернатор уверен, что возродить плотину и шлюзовое хозяйство можно гораздо быстрее, чем в советские годы.
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