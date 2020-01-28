«Его родителям должно быть стыдно». Депутат пристыдил Зеленского за слова об СССР
Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Польшу заявил, что Советский Союз начал Вторую мировую войну. Зампредседатель комитета Госдумы по обороне Александр Шерин осудил его за такие слова. Об этом сообщило РИА ФАН.
«Я не думаю, что Зеленскому может быть стыдно за свои слова, потому что он как был комиком, так им и остался. А вот его родителям точно должно быть стыдно», — прокомментировал парламентарий.
Также он добавил, что «Советский Союз приложил максимум усилий, чтобы остановить Холокост», а значит «благодаря усилиям СССР родились и родители Зеленского».
«То, что их сын подыгрывает нацистам, является недостатком их воспитания», — заключил Шерин.