«Его любили москвичи»: экс-председатель Мосгордумы оценил вклад Юрия Лужкова в развитие столицы

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков умер в возрасте 83 лет. Экс-председатель Мосгордумы Владимир Платонов назвал утрату страшной и поделился своими воспоминаниями о политике.

«Это действительно страшное событие. Я думал, надеялся, что Юрий Михайлович будет долго и радостно жить, работать, но вот такое произошло», — сказал «360» Платонов.

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Он добавил, что Лужков был прекрасным человеком, но для политика подобного уровня недостаточно слов только одного человека.

«Нужно смотреть, как долго он проработал в Москве на высшей должности, и это были реальные выборы. Его избирали, ему доверяли, его любили москвичи. Объективно мы помним, какая Москва была в конце 1980-х годов и какой Москва стала», — пояснил бывший председатель Мосгордумы.

Платонов отметил, что при Лужкове в экономику были заложены важные рыночные отношения, которые сейчас позволяют успешно развивать город.

«Его заслуга бесспорна. Это тот человек, о котором можно с уверенностью сказать, вечная ему память, потому что он навечно вошел в историю Москвы», — заключил он.

О смерти Юрия Лужкова стало известно 10 декабря. Он был мэром столицы с 1996 по 2010 год.