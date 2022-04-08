ЕГЭ предложили отменить из-за нехватки офисной бумаги

Из-за дефицита бумаги ЕГЭ в 2022 году стоит сделать добровольным, а в вузы принимать по результатам «обычных экзаменов», заявил руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в Telegram. Таким образом он предложил «снизить градус напряженности».

«Дефицит офисной бумаги может привести к срывам сдачи ЕГЭ и осложнить поступление выпускников в вузы», — написал Миронов.

Он отметил, что ситуация с нехваткой бумаги в образовательных учреждениях в разных регионах «продолжает усугубляться» и это ставит под сомнение проведение ЕГЭ. По словам лидера эсеров, «региональные минобры» и муниципальные отделы образования не смогут закупать бумагу по «баснословным» ценам — до 1800 рублей за 500 листов.

«Уже предвижу: особо ушлые чиновники начнут „напрягать“ учителей и требовать, чтобы они приобретали бумагу за свои деньги, но делать этого я им не советую. В конечном итоге такая „самодеятельность“ обернется большим скандалом», — предупредил руководитель «Справедливой России».

Он напомнил, что из-за дефицита бумаги в некоторых крупных регионах РФ сорвалось написание всероссийских проверочных работ.

«Хочется верить, что эта проблема в системе образования постепенно разрешится, но лично мне кажется, что эту нетривиальную ситуацию можно и нужно использовать для постепенного отказа от единого госэкзамена», — добавил Сергей Миронов.

Депутат назвал ЕГЭ «проклятием российского образования» и отметил, что его ликвидация — давнее требование партии.