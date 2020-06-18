Ефимов: деловая активность в Москве вернулась к докризисному уровню

На восстановление уровня оборотов повлияли в том числе сбалансированная структура экономики города и принятые меры поддержки.

В четыре антикризисных пакета входит несколько десятков инструментов помощи на общую сумму более 85 миллиардов рублей. В их числе арендные каникулы и отсрочки, налоговые послабления, субсидии и стабилизационные кредиты.

«С начала месяца мы наблюдаем устойчивую и позитивную динамику по показателям деловой активности города. Меры поддержки бизнеса и поэтапное снятие ограничений позволили предпринимателям достаточно быстро вернуться к работе, выполнив все требования по обеспечению безопасности для своих сотрудников и клиентов», — сообщил Ефимов.