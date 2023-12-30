30 декабря 2023, 04:44
«Эффект обратный». Антонов объяснил реакцию США на удары по Украине
Посол РФ Антонов: реакция США на удары по Украине показала эффективность СВО
Реакция администрации США на удары ВКС России по военным и инфраструктурным объектам Украины свидетельствует об эффективности спецоперации. Такое заявление сделал посол РФ в США Анатолий Антонов, его слова опубликовали в Telegram-канале российского посольства.
«Несмотря на все потуги, эффект получается обратный. Россия за последний год „сосредоточилась“, стала более монолитной, а эффективность и боеготовность Вооруженных Сил резко усилилась», — заявил посол.
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Антонов напомнил, что США объединили вокруг Украины 50 государств, которые ведут против России гибридную войну. Запад пытается победить РФ не только на поле боя, но и в экономической области, вводя бесконечные санкции.
Последний массированный удар по территории Украины стал одним из крупнейших с начала спецоперации, заявили в ООН.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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