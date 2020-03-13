«Ее имя будет жить в веках». Соловьев жестко ответил «тявкающим» в адрес Валентины Терешковой

Во время беседы с «360» он рассказал, что не считает нападки на первую женщину-космонавта критикой.

Критика — это когда говорят люди достойные нечто конструктивное. А когда кто-то тявкает на великую женщину, первую женщину-космонавта в мире, они должны понимать, что ее имя будет жить в веках. Вот эти тявкающие не запоминают тот момент, когда прекращается их лай Владимир Соловьев.

Он отметил, что эти люди не могут говорить от лица всего народа и молодого поколения в частности. Соловьев подчеркнул, что их мнение не сравнится со словами такой прославленной личности, как Валентина Терешкова.

«Почему ничтожные, ничего не совершившие претендуют на то, что они — представители всего молодого поколения? Почему вдруг эти, ничего в своей жизни не добившиеся? Вот пусть выйдут люди со звездами Героев и что-то скажут. У них есть право судить Терешкову», — сказал журналист.

«Кто они такие вообще — рассуждать о Терешковой? Или они что, считают, что свобода слова — это свобода их слова? А если Терешкова позволила высказать свою точку зрения, а им она не нравится, то они смеют тявкать? Ну пусть тявкают дальше, только пусть не забудут при этом встать на четвереньки», — заключил телеведущий.