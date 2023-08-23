23 августа 2023, 09:03
Единый стандарт на горячее питание в школах предложили ввести в России
Депутаты ГД предложили ввести единый стандарт на горячее питание в школах
Депутаты комитета Госдумы по просвещению и лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов направили премьер-министру Михаилу Мишустину предложение о разработке единого федерального стандарта на горячее питание в школах. Документ оказался в распоряжении «Известий».
Авторы обращения отметили, что в регионах действуют долгосрочные программы по совершенствованию питания школьников, однако в отдельных субъектах мониторинг продемонстрировал «некоторые недостатки» — например, еда была невкусной и некачественной. По мнению депутатов, следует установить стандарт для разных групп школьников с базовым перечнем блюд, отвечающих принципам сбалансированного питания, а отдельное меню составить для детей и подростков с хроническими заболеваниями и индивидуальными особенностями здоровья.
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Парламентарии отметили, что перечень блюд можно дополнить, учтя региональные и национальные особенности, однако в рационе все равно должны содержаться основные продукты.
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