Власть 01 декабря 2022, 18:10 Единый список иноагентов опубликовали в России Минюст опубликовал единый реестр иноагентов с 493 компаниями и физлицами Pixabay

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Минюст собрал все компании и физические лица — иноагенты в единый реестр. В обновленном перечне оказалось 493 наименования. Документ опубликовали на сайте министерства.

В объединенный список внесли все компании и физлица, которые признавали иноагентами ранее. Всего — 493 строчки. В перечне содержится информация об имени человека или названии организации, дате рождения или реквизитах, дата и основания включения в перечень, а также дата исключения из него.

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В России 1 декабря вступил в силу новый закон об иноагентах, сообщил ТАСС. По новым правилам реестр НКО, СМИ, физлиц и незарегистрированных НПО объединили в один документ. Власти будут вести учет физлиц, которые аффилированы с иноагентами. Речь идет об учредителях, членах или руководителях таких организаций.

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В конце ноября список иноагентов пополнили музыкант Noize MC** (Иван Алексеев), журналистка Ирина Шихман**, сооснователь «Диссернета» Андрей Заякин**, а также ООО «Город без преград»* — его включили в реестр СМИ-иноагентов. Ранее туда же включили его основателя — социолога Искэндэра Ясавеева*.

* Иностранное СМИ, выполняющее функции иностранного агента.

** Физические лица, выполняющие функции иноагентов в России.