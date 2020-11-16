Единый регулятор азартных игр может появиться в России

Депутаты «Единой России» внесли в Госдуму законопроект об открытии государственной публично-правовой компании «Единый регулятор азартных игр». Предполагается, что она займется отчислениями общероссийским спортивным федерациям полученных от букмекеров денег.

Такой документ зарегистрировали в электронной базе данных нижней палате парламента 13 ноября.

Депутаты считают, что такая компания нужна для организации экономической поддержки спортивной отрасли и для обеспечения ее финансирования. Учредителем компании может стать Минфин России.

Со всех пари, которые заключили букмекеры, собираются удерживать отчисления. Эти средства намерены передавать в спортивные федерации или лиги. Таким образом организация сможет контролировать платежи и ставки в тотализаторах.

«База расчета целевых отчислений будет определяться как доход от приема ставок, интерактивных ставок, и размер целевых отчислений будет 1% от базы», — сказано в пояснительной записке к документу.

У компании, вероятно, будет возможность подготовить свои предложения для совершенствования законодательства в сфере организации и проведения азартных игр. Кроме того, ей могут позволить участвовать в разработке проектов нормативно-правовых актов в этой области.