Единый реестр видов контроля запустят в России с 1 июля

Надзорные и контролирующие акты и правила соберут в одну базу, из которой создадут Единый реестр видов контроля. Новая система заработает с 1 июля 2021 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Мишустин, сообщила пресс-служба правительства.

В реестре соберут данные по работе всех надзорных органов федерального, регионального и муниципального уровней. Функции каждого из них пропишут отдельно.

Реестр станет сбором данных, который смогут использовать в работе различных информационных систем. Вся информация станет единой и ее можно использовать для анализа и принятия решений.

Также это позволит исключить допущенные технические ошибки и нарушения, противоречащие нормативным актам.

«Фактически речь идет о цифровизации нормативных актов и положений, которые впоследствии позволят систематизировать контрольно-надзорную сферу», — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Для предпринимателей информация из реестра будет доступна в Сети. Там они могут узнать о будущих проверках своего бизнеса, а также понять, какое из ведомств отвечает за ту или иную сферу контроля.

Единый реестр запустят в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности. Перейти на новые правила работы и усовершенствовать нормы в этой сфере потребовал президент России Владимир Путин. В прошлом году приняли закон о новых правилах контрольных и надзорных ведомств. Основные положения документа вступят в силу с 1 июля 2020 года.